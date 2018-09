Fondi sbloccati per la sicurezza di strade e ponti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA VIABILITÀASCOLI Oltre ai fondi aggiuntivi per il monitoraggio sulla sicurezza dei ponti, il decreto d'urgenza del presidente della Provincia, Paolo D'Erasmo, sbloccherà anche i fondi per l'esecuzione di primi interventi sul ponte di Monsampietro, frazione del comune di Venarotta, chiuso per i problemi emersi a seguito di una verifica tecnica. Si andrà a sbloccare, dunque, un cantiere per la riapertura del vecchio ponte militare che rappresenta un collegamento fondamentale per la piccola frazione. A questo punto, però, la palla passa al...