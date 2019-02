Ferretti o Marchei punta di diamante di Casapound

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'ANNUNCIOASCOLI Anche Casapound è pronta ad entrare nell'agone politico in vista delle prossime elezioni amministrative. Presenterà una propria lista anche se al momento non è da escludere che possa entrare a far parte di una coalizione. «Siamo pronti e stiamo raccogliendo le firme - dice Giorgio Ferretti, leader cittadino del movimento per il quale è stato candidato alle ultime elezioni politiche -. Pertanto, sulla scheda elettorale ci sarà anche il nostro simbolo. Nel frattempo stiamo facendo delle riunioni nei quartieri per sentire i...