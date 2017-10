Contestazioni e applausi al suo arrivo alla stazione Petrucci: «Un impegno per migliorare la Salaria»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA VISITAARQUATA C'era un centinaio di persone ad attendere l'arrivo, per la prima volta alla stazione di Ascoli, del Frecciabianca con a bordo il segretario del Pd Matteo Renzi. Tra i tanti amministratori locali, esponenti politici e rappresentanti del partito sul territorio, pure qualche sostenitore che ha voluto salutare l'ex premier e scattare insieme a lui un selfie. Ma non sono mancate neppure le contestazione ad opera di una decina di manifestanti che aldilà della recinzione della scalo ferroviario, dall'autostazione, non appena Renzi...