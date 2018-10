Avviso pubblico per la cessione delle farmacie

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL SERVIZIOASCOLI Ora c'è l'avviso, pubblicato dall'Arengo, per la vendita delle farmacie comunali di Brecciarolo e Porta Romana. Vendita che avverrà, come anticipato, il prossimo 15 novembre, quando si apriranno le buste con le offerte da parte dei potenziali acquirenti. E se il valore complessivo delle due sedi farmaceutiche da alienare era stato già ipotizzato in complessivi 2,2 milioni di euro, adesso c'è anche la stima di ciascuna delle due farmacie, considerando che la cessione avverrà sulla base di due distinti lotti: per la...