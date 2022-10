Ambra ha una personalità ricca e complessa, convivono in lei un aspetto introverso e uno più solare (ma non sempre vanno d’amore e d’accordo). Nel suo tema prevalgono la passione e il dinamismo del fuoco insieme alla ricerca di sicurezza e concretezza della terra. Con l’Ascendente in Leone ha una forte personalità, in lei prevale il desiderio di essere protagonista e brillare. Particolare la stretta congiunzione di Saturno con l’Ascendente, segno di una maturità precoce, ma anche di momenti di insicurezza da cui si protegge diventando più dura di quello che è. Saturno la rende rigorosa e precisa, esigente e a volte spigolosa. Il pianeta la pungola affinché si rialzi ogni volta che cade, trasformando eventuali frustrazioni in una molla per superarsi. Una configurazione molto armoniosa lega l’Ascendente a Nettuno e Venere: seduzione e charme si uniscono a un lato romantico e intuitivo. Venere le promette dei bei successi all’estero. Sensualità e amore per i piaceri sono caratteristiche del Toro, che le conferisce inoltre un’invidiabile costanza, tutta a beneficio della carriera e della ricerca del successo. La professione costituisce il centro assoluto attorno al quale gli altri elementi della sua vita trovano il loro posto. Con l’opposizione di Urano al Sole il percorso professionale di Ambra è insolito e folgorante. La sua carriera è rapida, sorprendente, caratterizzata da una certa originalità che la induce a scelte anche controcorrente. Urano inserisce nella sua vita cambiamenti bruschi, netti e a volte inaspettati, può portarla ad anticipare i tempi. La Luna in Gemelli dona ad Ambra una femminilità sfaccettata ed esuberante, ha qualcosa di eternamente adolescente che le consente di affrontare le diverse situazioni con spigliatezza. Curiosa e disponibile, si interessa a questioni sociali che le piace difendere in prima persona. La Luna opposta a Nettuno le conferisce un lato visionario e sognatore che accentua la sensibilità e per certi versi la rende difficile da incasellare. Ma non dimentichiamo il ruolo di Saturno: il giudice più severo con cui deve fare i conti è lei stessa. Sarà interessante vedere come interpreterà questo ruolo in X Factor proprio ora che sta per entrare nelle fasi finali. Nei primi mesi del 2023 sono in vista nuove opportunità all’estero, ma è tra aprile e maggio del prossimo anno che le stelle hanno in serbo per lei nuovi successi.