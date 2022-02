L'Oroscopo di Luca: «Nuove sorprese per Luisa Ranieri, Sagittario passionale, ribelle e scoppiettante»

Luisa Ranieri ha il Sole in Sagittario, segno di fuoco passionale pieno di slanci. È un segno doppio, ricco di contraddizioni preziose per l’attrice, una delle protagoniste del film di Paolo Sorrentino “È stata la mano di Dio”, candidato agli Oscar: le mettono a disposizione una paletta di colori variegata e sorprendente, che facilita il passaggio da un’emozione a un’altra, da un personaggio a un altro. La Luna in Vergine, altro segno doppio, accresce l’arcobaleno variopinto con cui compone i personaggi. Segno di terra, le consente di costruire una carriera solida, pur se con momenti di indecisione e dubbio, acquistando passo dopo passo caratteristiche che la rendono unica. C’è poi il quadrato della Luna con Nettuno e Mercurio: sempre delicata e poetica, ha la capacità ipnotica di mimetizzarsi con i personaggi fino quasi a confondersi. Urano è congiunto all’Ascendente in Bilancia, Luisa punta sull’unicità, la sua strada è piena di sorprese e decisioni improvvise, spiazzanti quanto gli eventi che la vita ha disseminato sul suo percorso. Questo l’ha resa indipendente e ha fatto della libertà la sua chiave di volta. Rapida e moderna, ama le sfide e ha bisogno di misurarsi con ostacoli e difficoltà per sentirsi viva, per vincere di volta in volta nuove scommesse. Qualcosa di scoppiettante e ribelle nel suo temperamento la induce sempre a cimentarsi in avventure diverse tra loro, non ama la monotonia. La Bilancia inserisce la ricerca di armonia, l’amore per il bello, la capacità di mediare e ascoltare l’altro, oltre a fare della relazione con il partner un elemento imprescindibile. Venere, che governa l’Ascendente, è in Aquario, congiunta a Giove che garantisce il successo e aggiunge al suo personalissimo cocktail una nota di generosità, socievolezza ed entusiasmo, consentendole di affrontare con fiducia le avventure che intraprende. Anche la dimensione legata alla famiglia acquista protagonismo attraverso questa configurazione. Adesso, con il passaggio di Urano in quadrato alla congiunzione di Venere e Giove, si preparano nuove sorprese repentine nella carriera, decisioni che potranno stupire chi la segue. Giove e Nettuno nei Pesci esaltano il bisogno di espandere i confini, solleticandola con proposte e riconoscimenti importanti che possono costituire un bel trampolino. L’ingresso di Giove in Ariete a maggio coinciderà con occasioni professionali di prestigio, ma sarà poi nel 2023 che Giove le farà i regali più rilevanti.

Ultimo aggiornamento: 24 Febbraio, 06:00

