Luisa Ranieri incanta l'Ariston e scatena gli spettatori: «Biancheria in vista, come con la farfallina di Belen»

Luisa Ranieri scende la scalinata dell'Ariston e riempie il Festival di Sanremo con la sua bellezza travolgente. L'attrice, con un abito nero lungo sexy e uno spacco vertiginoso che lascia intravedere la biancheria intima non lascia indifferente il web.

Luisa Ranieri come Belen

Qualcuno paragona la scena a quella iconica di Belen con la farfallina in vista. «Ma guarda che bella ragazzona», esclama Gianni Morandi. Luisa Ranieri, 49 anni, protagonista della fiction di Rai1 'Lolita Loboscò nei panni di una commissaria barese si lancia in una gag con Morandi e Amadeus giocando con il dialetto. Secondo molti è pronta per co condurre la prossima edizione di Sanremo. «Ci deve essere un errore, Wikipedia dice che ha 49 anni», commenta ironico un utente. «Luisa Ranieri: semplicemente la donna più bella al mondo», un altro commento che riassume il tenore di tutti gli altri.