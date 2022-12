Terremoto, doppia scossa domenicale nelle Marche: prima trema Serravalle, poi la costa

Dopo 24 ore di semi tranquillità la terra è tornata a tremare nelle Marche. Il terremoto si è ripresento nell'entroterra, a Serravalle di Chienti, con una magnitudo di 2.3 a 9 km di profondità alle 11.44. Poi, alle 12.29, la scossa, di magnitudo 2.8 sulla costa anconetanta a ribadire, quasi, quale sia la zona più colpita dell'ultimo mese.

Sciame sismico da record

Si tratta della scossa più forte registrata negli ultimi 4 giorni prendendo come riferimento il 3.2 registrato alle 5 di mattina dello scorso primo dicembre. In ogni caso si tratta di uno sciame sismico da record per intensità e frequenza.