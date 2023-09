Un sito svela le abitudini sessuali degli italiani: il lunedì è il giorno della trasgressione. E nelle Marche cosa succede?

ANCONA- Un'inchiesta molto particolare quella portata avanti dal sito di annunci per adulti "bakekaincontri" che ha analizzato i dati delle ricerche effettuate - da marzo a giugno 2023 - fornendo l'analisi delle abitudini sessuali degli italiani e anche, di conseguenza, dei marchigiani. Ad esempio, è emerso che il giorno del tradimento e della trasgressione è il lunedì all'interno della fascia oraria 14.00-15.00

LEGGI ANCHE: Scopre il tradimento della moglie su Google Maps e chiede il divorzio: la foto mentre fa le coccole all'amante

Le curiosità e le parole più ricercate

Roma si conferma capitale anche nel sesso a pagamento, con il più alto numero di ricerche sul sito, pari al 6,8% sul traffico nazionale, seguita da Milano (4,9%), Napoli (3,5%), Torino (2,9%), Brescia (2,2%) e Perugia (2,2%).

Secondo i dati raccolti, l’utente medio è uomo, tra i 35 e i 44 anni. La parola più ricercata è “trans” con una media mensile pari a due milioni di ricerche. La preferenza rispetto a questa categoria è aumentata nel corso degli ultimi anni: sia in termini assoluti (da 1,2 a 2 milioni di ricerche mensili dal 2018 al 2023), sia relativamente alle altre ricerche sul sito (passando dal 10% al 16%). Molto desiderate seppur a grande distanza le parole “italiana”, “trav”, “matura” e “milf”.

Il giorno del tradimento

I dati sul traffico al sito evidenziano che il lunedì è il giorno preferito per la ricerca di sesso a pagamento: dopo il weekend è il momento in cui scatta la voglia di trasgressione e si pianifica la settimana. Il picco si registra tra le 14.00 e le 15.00, con lievi differenze tra città e città e lo strumento principe per le ricerche è lo smartphone (78,2%). È curioso osservare come cambino i mezzi di contatto a seconda delle zone: mentre al centro nord si preferisce la chat con whatsapp, al sud si predilige la classica telefonata. C'è anche Fermo tra le città prese in esame.

A livello regionale, la Lombardia svetta con una percentuale del 15,5%, seguita dal Lazio con il 9,8% e dall’Emilia-Romagna con il 9%. Per le Marche 2,3%.