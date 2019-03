«Siamo terrapiattisti e non paghiamo il biglietto» C'è anche un anconetano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PAVIA - Il treno fermo per un'ora. Non per un guasto, non per una coincidenza. Ma perchè quattro persone a bordo non vogliono pagare il biglietto. Non ne hanno alcune intenzione con una spiegazione tutta nuova. E tra questi c'è anche un ragazzo anconetano di 26 anni oltre a due 37enni uno di Messina e l'altro di Savona e un 43enne di Verona. Alla richiesta del controllore, l’assurda risposta i quattro hanno mostrato un foglio di plastica con scritto «Autodeterminazione». Per loro è arrivata la denuncia per interruzione di pubblico servizio. La spiegazione ai carabinieri: «Noi siamo fuori da ogni giurisdizione».