Salute, il Carlo Urbani di Jesi centro d'élite per l'obesità grave: la patologia è in netto aumento

JESI- L'unità operativa di Chirurgia Generale dell'Ospedale Carlo Urbani di Jesi è stata riconosciuta dalla Sicob (Società Italiana della Chirurgia dell'Obesità e delle malattie metaboliche) quale centro accreditato per il trattamento dell'obesità grave e delle malattie metaboliche per l'anno 2023.

Punto di riferimento

«Jesi diventa uno dei punti di riferimento per la Regione Marche rispetto a tali patologie», fa sapere in una nota stampa dell' Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona. L'obesità grave, condizione meritevole di trattamento chirurgico, è una patologia in forte aumento e riguarda ormai il 10-12% circa della popolazione nazionale. È considerata una malattia a rischio vita e non solo un problema estetico. A Jesi, nel reparto diretto da Roberto Campagnacci, la patologia è curata nel centro di cui è responsabile Silvana Leanza e che mette in rete pneumologi, cardiologi, dietisti e psicologi, nutrizionisti e psichiatri, chirurghi e anestesisti dedicati. Un lavoro multidisciplinare che ha consentito di affrontare 50 casi annui di chirurgia bariatrica, in particolare interventi di Sleeve Gastrectomy e mini bypass gastrici (Oagb) per via laparoscopica. Il lavoro è iniziato nel 2018 permettendo il passaggio da centro affiliato fino al 2021 (minimo 25 casi annui) a centro accreditato nel 2022 (minimo 50 casi annui). Grande la richiesta da parte dell'utenza, con una lista di attesa attuale di circa 100 pazienti provenienti anche da fuori regione. «Il riconoscimento - dice Nadia Storti, commissario dell'Ast Ancona - riempie di soddisfazione il reparto e l'intera équipe multidisciplinare dell'Ospedale 'Carlo Urbani». Per Filippo Saltamartini, assessore regionale alla Sanità, «con questo centro si dà la possibilità a quanti soffrono di tali patologie di potersi affidare all'équipe dell'Ospedale di Jesi che dunque garantisce un servizio assistenziale accreditato di prossimità».