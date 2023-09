ANCONA «Pronti, e-commerce, via!». Un centinaio di piccole e medie imprese del territorio avranno l’opportunità di approfondire le tematiche di digitalizzazione, internazionalizzazione e promozione dei prodotti Made in Italy per lo sviluppo del proprio business. L’appuntamento è per domani ad Ancona, a partire dalle ore 10, nella Sala Loggia della Camera di Commercio delle Marche, la giornata di formazione gratuita, organizzata in collaborazione tra Regione Marche, Camera di Commercio Marche e Amazon.

Il programma

L’evento fa parte del più ampio programma Accelera con Amazon, che ha l’obiettivo «di fornire alle imprenditrici e agli imprenditori alle prime armi con il canale digitale - spiega una nota - le competenze e le nozioni più efficaci per vendere online e per accrescere la visibilità del loro business anche oltre i confini nazionali».

La giornata, che prevede il coinvolgimento di Altri partner, tra cui Agenzia Ice, Sace, Simest e Netcomm, si aprirà alle ore 10 con gli interventi istituzionali e proseguirà fino alle ore 15 e 30 tra interventi a cura degli esperti del settore sull’e-commerce e la multicanalità; moduli di formazione a cura di esperti di Amazon che spiegheranno come le Pmi possono facilmente vendere sul negozio online di Amazon, aderire alla vetrina Amazon Made in Italy e accedere al bando Amazon-Agenzia ICE. Previste testimonianze di imprenditori (Alessio Adamo, Ceo Omada design, Davis e Loris Pancrazio, responsabili Divani.store)che hanno trovato nel digitale un canale di vendita strategico per lo sviluppo della propria offerta. Nel pomeriggio le aziende partecipanti avranno l’occasione di incontrare alcuni Account Manager di Amazon attraverso incontri dedicati.

«È un segnale importante che una grande realtà multinazionale come Amazon abbia scelto di investire nel territorio marchigiano, in particolare in un’area come quella di Interporto, caratterizzando ulteriormente il lavoro che si sta portando avanti per lo sviluppo dell’intermodalità». Parole del governatore Francesco Acquaroli, che a maggio era intervenuto alla posa della prima pietra del nuovo Centro di distribuzione di Jesi, alla presenza del ministro Adolfo Urso. «Siamo molto soddisfatti - parole di Gino Sabatini, presidente di Camera di commercio delle Marche - di potere, grazie ad Amazon, offrire alle nostre Pmi l’opportunità di formarsi e informarsi sul tema del commercio digitale nonché di conoscere direttamente gli account manager di uno dei più importanti attori del digitale».