Arriva il maltempo nelle Marche: temporali, vento, freddo e neve fino a bassissima quota. Ecco da quando e dove

Inizia a farsi sentire il maltempo che caratterizzerà questo weekend. Il peggioramento è imminente ma il grosso del maltempo lo avremo tra poche ore, quando alle basse latitudini si formerà un vortice di bassa pressione che si avvarrà di due minimi, uno sul Tirreno e uno sull'Adriatico. In arrivo dunque temporali e data la natura piuttosto fredda delle correnti anche alle grandinate ed alle nevicate fino a bassa quota. Sarà dunque un weekend di maltempo per parte del Centro, in modo particolare sul versante Adriatico. Venti forti o molto forti.

Ma vediamo le previsioni di Carlo Migliore, esperto di 3bmeteo.com per il 26 e 27 febbraio.

METEO SABATO 26 FEBBRAIO

Nord, in gran parte soleggiato salvo residue nevicate al mattino sui confini alpini e qualche ultimo fiocco fino a 400-600 metri sull'Appennino Emiliano e Romagnolo. Centro, prevalentemente soleggiato sulla Sardegna, la Toscana e il Lazio salvo sporadici fenomeni sul basso Lazio e lungo l'Appennino, nevosi fino a 300-500 metri. Lungo l'Adriatico piogge e nevicate fino a quote collinari anche localmente a bassa quota. In serata migliora su alte Marche e Umbria. Sud, instabilità in intensificazione dapprima su Campania, Molise, Puglia e Basilicata poi in serata anche su Calabria e nord Sicilia con piogge, rovesci, temporali talora associati a grandinate e nevicate in calo fino a quote di medio bassa collina la sera. Temperature in calo su Adriatico e Meridione, stazionarie o in lieve calo altrove. Venti forti a rotazione ciclonica con mari agitati e mareggiare lungo le coste esposte.

METEO DOMENICA 27 FEBBRAIO

Nord, prevalgono cieli sereni o poco nuvolosi salvo locali addensamenti sulla Romagna con eventuale nevischio in Appennino. Centro, nuvolosità irregolare con qualche isolata pioggia o nevicata fino a quote collinari lungo l'Adriatico e in Appennino, soleggiato su Sardegna e tirreniche.Sud, ampie aperture sulla Campania costiera, annuvolamenti irregolari altrove con ancora piogge, rovesci, locali temporali e nevicate fino a quote collinari. Tempo migliore sulla Sicilia meridionale. Temperature in ulteriore calo al Sud.Venti forti settentrionali. Mari mossi i bacini settentrionali, molto mossi, anche agitati i bacini meridionali con mareggiate su Puglia, basso Tirreno e alto Ionio.

