Meteo, l'estate continua: sole e temperature in aumento anche la prossima settimana, nelle Marche previsti 31 gradi

Tempo stabile, temperature (già alte) in aumento. Siamo ad ottobre, tra 20 giorni scatterà l'ora solare, ma per buona parte della giornata nelle Marche sembra di essere ancora in estate. Un sogno, considerando che l'anno scorso la bella stagione fu stroncata a fine agosto da pioggia e freddo. Un sogno anche per le tasche visto che più le temperature resteranno piacevoli e più si rimanderà l'accensione dei termosifoni. Molti stabilimenti hanno lasciato ancora usufruibili un discreto numero di lettini mentre altri hanno deciso di posticipare la chiusura completa.

Le temperature

Domani, lunedì 9 ottobre, ad Osimo la massima toccherà i 31 gradi. Ad Ascoli 30 (dove si segnerà anche l'escursione termica più alta: 23 gradi). A Jesi e Macerata i gradi saranno 29. Più fresco, si fa per dire, a Pesaro con 27 gradi.

Le previsioni

Lunedì 9 ottobre 2023

Martedì 10 ottobre 2023