Irene Grandi illumina RisorgiMarche: «Grazie Neri è un evento eccezionale»

È stato un meraviglioso viaggio quello vissuto ai Piani di Cagnano, nel territorio di Acquasanta Terme, dai 3.000 spettatori che hanno accolto Irene Grandi e i suoi musicisti per il nono appuntamento di RisorgiMarche.«Il ringraziamento più grande va a Irene Grandi e al suo staff che ci hanno concesso di recuperare questa data - ha affermato Neri Marcorè, ricordando il rinvio per pioggia del concerto -. Già chiedere la disponibilità agli artisti è tanto in questo periodo estivo, quando magari sono in tour. Ma il caso e la fortuna hanno voluto che Irene fosse libera anche oggi, quindi possiamo godere della sua musica e della sua energia».L’artista fiorentina ha salutato il popolo di RisorgiMarche e la comunità di Acquasanta Terme. «Una comunità che ha voglia di fare, anche grazie a Neri che ha pensato a questo progetto meraviglioso».