Pedaso, il 2023 da record di Civitanavi Systems: boom di ricavi e ordini in crescita

PEDASO - Mancano meno di 2 mesi alla fine dell'anno 2023, ma per Civitanavi Systems, azienda leader nella produzione di sistemi di navigazione inerziale, georeferenziazione e stabilizzazione con sede anche a Pedaso, l'anno si uò già considerare molto positivo. Il Consiglio di Amministrazione ha infatti approvato i Ricavi Operativi al 30 settembre 2023. Andrea Pizzarulli, Amministratore delegato di Civitanavi Systems, ha commentato “Prosegue il trend positivo che ci permette di presentare al mercato risultati eccezionali anche in questo terzo trimestre con ricavi operativi, a fine settembre, in crescita del 64%. Questa performance straordinaria è dovuta in particolare all’ulteriore sviluppo della divisione Aerospazio e Difesa, oggetto di importanti accordi commerciali con primarie aziende internazionali che stanno portando un significativo contributo. Ci avviamo alla fine dell’anno con l’andamento atteso e gli attuali risultati ci consentono di confermare gli obiettivi comunicati al mercato attraverso la guidance, e a fine 2023 di raggiungere ricavi totali nel range 42M€-46M€

I ricavi

I Ricavi Operativi al 30 settembre 2023 si sono attestati a 32,6 milioni di Euro in forte crescita (+64%) rispetto ai 19,8 milioni di Euro registrati nei primi nove mesi del 2022.

Gli stessi al netto della variazione rimanenze prodotti finiti e semilavorati sono aumentati del 63% nei primi nove mesi del 2023 rispetto allo stesso periodo del 2022. Il significativo incremento è principalmente trainato dalla vendita dei beni, più che raddoppiata rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente (+103%), grazie alla spinta delle divisioni Aerospazio e Difesa e Industriale. "I risultati ottenuti nel periodo - sottolina l'azienda - dimostrano una crescita solida e costante, che rafforza la posizione del Gruppo nel settore dei sistemi di stabilizzazione e navigazione inerziali a livello globale". Il Booking è pari a 32,1 milioni di Euro, in crescita dell’11% rispetto al 30 settembre 2022. Il booking rappresenta un indicatore della crescita di Civitanavi Systems e mostra l’evoluzione registrata dagli ordini acquisiti all’interno del periodo, siano essi stati evasi o meno all’interno dello stesso. Alla data del 7 novembre 2023, gli ordini ricevuti sono pari a 34,5 milioni di Euro, in aumento del 13,5% rispetto al booking registrato nello stesso periodo del 2022 (comunicato del 28 ottobre 2022) confermando il trend di crescita del Gruppo.

L'azienda

Civitanavi Systems è una PMI che nasce nel giugno 2012 e si afferma nel settore della Navigazione Inerziale basata su Giroscopi in Fibra Ottica e MEMS. L’azienda concentra la sua attività nella ricerca, progettazione e produzione di sistemi e sensori inerziali, applicati ai più avanzati settori nazionali ed internazionali dell’industria civile e della Difesa: dalle applicazioni in ambito spazio, avionico, terrestre e navale, alle esplorazioni idrografiche e geologiche.