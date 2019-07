Arriva l'ok del tribunale: aeroporto salvo. â€‹Ceriscioli: «E adesso lo sviluppo»

di Martina Marinangeli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Aerdorica è ufficialmente salva e ora l’aeroporto può finalmente volare ad ali spiegate verso il rilancio. Nella lunga e tortuosa corsa a ostacoli per scongiurare il fallimento, la società gestore del Sanzio era già riuscita, negli ultimi mesi, a inanellare una serie di inaspettati successi uno dopo l’altro, e ieri è arrivato il sigillo definitivo del Tribunale di Ancona, che ha emesso il decreto di omologazione del concordato. L’ultimo tassello del puzzle che mette la parola fine, e in positivo, alla procedura di salvataggio di Aerdorica.«È un grande giorno per la nostra regione», il commento a caldo del governatore Luca Ceriscioli, soddisfatto per quella che ha definito in più di un’occasione una «mission impossible».