Ancora piogge sull'Italia Ma ecco quando arriverà «l'estate di San Martino»

Continuasull'Italia, non bastasse il periodo nero tra il 27 e il 29 ottobre: anche l'inizio di novembre sarà sotto il segno della pioggia, stando a quanto anticipa il team del sito ilMeteo.it., giornata di commemorazione dei defunti, un intenso fronte perturbato colpirà il Centro-Nord, con piogge moderate e diffuse e nubifragi previsti su Toscana e Lazio. Pioverà ancora sulle Alpi mantenendo ancora alto il rischio idrogeologico.Nel corso del weekend, nonostante la pressione tenderà ad aumentare un pochino, le piogge non abbandoneranno il nostro Paese., prima parte del giorno con piogge al Nord e in Toscana, nel pomeriggio continuerà a piovere in Piemonte e comincerà a peggiorare su Sardegna e Sicilia con temporali forti., ancora piogge sul Piemonte, forte maltempo sulle due isole maggiori, ma nel pomeriggio le precipitazioni raggiungeranno il resto del Sud e tutto il Centro.