Marche, nubifragi e strade allagate. Ma le condizioni del tempo sono in miglioramento, guarda le previsioni

ANCONA - Annunciata dalle previsioni, l'ondata di maltempo si sta abbattendo sulle Marche, soprattutto sulla zona costiera, senza però creare gravi disagi. Permane tuttavia valido l'allerta meteo della Protezione civile: è bene quindi prestare la massima attenzione. Da nord a sud, nubigrafi sparsi si sono alternati a squarci di sereno che, secondo le previsioni, dovrebbero diventare sempre più ampi nel corso della giornata. Da registrare un brusco abbassamento delle temperature specie nell'entroterra: a Camerino e Fabriano, questa mattina alle 5, secondo il bollettino della Regione Marche, la temperatura si è attestata a 16 gradi.

Non si segnalano particolari danni ma non sono mancati disagi, specie a San Benedetto dove ad ogni pioggia l'apparato fognario non regge con conseguenti allagamenti per hanno rallentato la circolazione.



LE PREVISIONI DELLA REGIONE MARCHE PER OGGI

Cielo: inizialmente irregolarmente nuvoloso con locali addensamenti cumuliformi molto intensi; già nel corso del mattino attenuazione della nuvolosità con persistenza di nubi cumuliformi sui settori montani della regione fino al primo pomeriggio. A seguito sereno o poco nuvoloso per residue deboli statificazioni



Precipitazioni: nel corso del mattino locali brevi rovesci o brevi temporali; durante le ore centrali della giornata i fenomeni si sposteranno lungo la fascia montana e si esauriranno nel corso del primo pomeriggio



Temperature: massime in lieve diminuzione, in particolare sui settori interni



Venti: nord-orientali di brezza tesa



Mare: mosso, con direzione d'onda verso SW. Moto ondoso in graduale attenuazione fino a diventare poco mosso verso sera



