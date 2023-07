Estate “stop and go”: ancora un'allerta meteo nelle Marche. Temporali per altre 24 ore

ANCONA - Si chiude l'ombrellone e si apre l'ombrello. E viceversa. Ennesimo allerta meteo (il numero 59 del 2023) che prolunga quello, giallo, già in corso nelle Marche. Altre 24 ore, tutte quelle di domani mercoledì 4 luglio, con il rischio di temporali, che localmente potranno raggiungere anche un certa intensità. Le previsioni più a lungo temine parano di tempo bello e, finalmente, stabile, ma per ora bisogna ancora fare i conti con l'estate dal meteo "stop and go".

Le previsioni

Domani "alla poca nuvolaglia del primo mattino ancora presente sulle province centromeridionali seguirà una stratificazione più corposa in arrivo da nord-est, specie nel pomeriggio; nuovi rasserenamenti durante la sera e la notte".

Per quanto tiguarda le precipitazioni "a parte quelle notturne e primo-mattutine di passaggio probabilmente sul settore pianeggiante settentrionale, è atteso un ampio passaggio pomeridiano anche caratterizzato da rovesci e temporali di una certa consistenza e diffusione; fenomeni a scomparire nel proseguo. Venti per lo più moderati nord-orientali. Temperature stabili le minime, in lieve calo le massime".