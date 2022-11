Marche, welfare e sostegno. Tod's annuncia 500 euro in welfare per tutti i dipendenti

MACERATA- Il gruppo Tod's ha messo in atto un'operazione importante contro crisi e rincari. L'azienda della famiglia Della Valle, infatti, ha annunciato 500 euro netti in welfare per tutti i collaboratori.

La nota

«In questo contesto di straordinaria complessità per l'intero sistema economico e sociale del nostro Paese, conferma - spiega una nota - il proprio impegno nel mantenere un ruolo attivo di responsabilità sociale. In questo senso, a fronte del pesante aumento del costo della vita che stiamo sperimentando negli ultimi mesi, il gruppo ha appena comunicato a tutti i collaboratori una erogazione straordinaria - sotto forma di welfare - pari a 500 euro netti».