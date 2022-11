Tod's approda in Giappone e apre una boutique nel quartiere più esclusivo di Tokyo. Evento esclusivo in ambasciata con Della Valle

Tod's approda in Giappone e apre un boutique a Tokyo celebrando Aria d'Italia. Dopo il lancio a Milano, durante la settimana della moda di settembre, il libro Aria d’Italia approda in Giappone con un evento esclusivo all’ambasciata italiana a Tokyo.

Diego Della Valle e l'ambasciatore Benedetti

A celebrare il progetto, Diego Della Valle e l’ambasciatore Italiano Gianluigi Benedetti, che hanno accolto personaggi dal mondo del cinema tra cui Nana Eikura e Keita Machida, i due modelli e TikToker Shuzo Ohira e Yamato, l’attrice Nanase Nishino.

Il quartiere più rinomato di Tokyo

In occasione dell’evento, un’installazione speciale di Aria d’Italia è stata presentata nella nuova boutique Tod’s a Namiki-dori, strada storica nel quartiere di Ginza, il più rinomato di Tokyo per i marchi del lusso e per lo shopping. Tod’s Ginza è una boutique a tre piani e offre ai suoi visitatori tutto l’universo del Brand.

La facciata presenta un’imponente vetrina su due livelli con eleganti porte in vetro che invitano gli ospiti a scoprire il nuovo negozio che accoglie le collezioni donna e uomo, insieme ad un corner dedicato al Custom Made. Con un pavimento in marmo grigio siciliano e pannelli dalle rifiniture cromate, la boutique riflette il DNA del marchio ed allo stesso tempo la cultura e il carattere proprio della città.