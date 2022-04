La prima volta della Regione Marche a Discover Italy, l’evento dedicato all’incoming in Italia

ANCONA - Promozione, vetrine e appuntamenti speciali. Per la prima volta, il prossimo 7 aprile, la Regione Marche sarà presente a “Discover Italy”, il prestigioso workshop di Sestri Levante dedicato all’incoming in Italia dove hotel e operatori italiani incontrano i migliori buyer nazionali e internazionali. L’appuntamento propone tutta l’offerta italiana sia da un punto di vista territoriale che merceologico e si sviluppa come una piattaforma di incontri d’affari che permette alle imprese pubbliche e private del settore di incontrare gli operatori turistici più qualificati.

E’ intenzione infatti dell’Assessorato al Turismo, delega del presidente Francesco Acquaroli, implementare la promozione turistica e rilanciare il brand Marche come risultato della sinergia tra le molteplici opportunità offerte dal nostro territorio: dalla bellezza dei borghi che dal mare si estendono fino all’entroterra con i loro scrigni di arte, storia e cultura, alla creatività dei suoi abitanti che dalla tradizione si fanno guidare per creare prodotti di eccellenza senza pari nel settore dell’enogastronomia.

La banca dati di Discover Italy dispone di oltre 18 mila registrazioni, corrispondenti ad altrettanti buyer specializzati nel turismo leisure (tempo libero), “mice” (meeting, incentivi, conferenze, esposizioni), lusso, religioso, culturale, etc. Un innovativo sistema di business matching consente di preorganizzare gli incontri con i buyer internazionali, selezionati in base alle esigenze di ciascun seller.

Per l’edizione 2022 è previsto un numero massimo di 150 seller e circa 80 buyer internazionali da: Olanda, Gran Bretagna, Norvegia, Spagna, Svezia, Belgio, Germania, Canada, Stati Uniti, Emirati Arabi, Danimarca, Repubblica Ceca, Ungheria, Romania, Polonia, Bulgaria, Russia, Slovacchia, Kazakhistan, Slovacchia, Brasile e Israele.

Nell’occasione le Marche saranno rappresentate dai seguenti operatori turistici: Associazione Villaggi Marche; Nero Servizi; Criluma Viaggi; CuriousItalia; Esatour; Grotte di Frasassi; Gruppo Albergatori Gabicce; Associazione B&B del Fermano; Movimondo; Piceno 2.0 / Marchuzzo; Macerata Opera Festival; Villas in Italy; Tuquitour; Winedering.

L’evento, patrocinato da ENIT, si svolgerà presso la suggestiva location dell’ex convento dell’Annunziata di Sestri Levante.

