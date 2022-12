Terremoto senza fine in Adriatico. Un'altra mattinata di scosse: la più forte di Magnitudo 2.7

ANCONA - Terremoto, prosegue, senza soluzioni di continuità, lo sciame sismico che da settimane sta colpendo la zona costiera nel nord delle Marche, con epicento nel mare Adriatico, una trentina di km al largo al confine delle province di Pesaro-Urbino e Ancona.

Anche oggi, giovedì 15 dicembre, sono state diverse le scosse registrate: la più forte alle 12.42 di Magnitudo 2.7. È stata avvertita dalla popolazione, per fortuna senza feriti o danni, così come altre della sequenza di questa mattina: 2.2 alle 10.54, 1.8 alle 11.40, 2.4 alle 12.30 e 1,8 alle 12.47. Dall'altre parte dell'Adriatico una scossa di magnitudo 3 è stata registrata alle 8.19 con epicentro vicino a Lubiana, in Slovenia. Lievi scosse anche nel cratere del terremoto 2016: Magnitudo 0.9 a Fiordimonte (Mc) alle 9.07, 1.0 a Visso (Mc) alle 9,29 e 1.2 a Montappone (Fm) alle 10.45.