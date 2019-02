Sgominata la banda dei colpi in villa: cercavano indirizzi nei libretti delle auto in sosta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dieci arresti per una banda specializzata nei colpi in villa. L’indagine della Polizia di Latina ha permesso di squarciare il velo su una banda che approfittava di eventi cittadini di forte richiamo per prendere di mira ville e appartamenti sguarniti, ripulendoli. Il trucco era semplice: i ladri aprivano le auto parcheggiate in prossimità di grandi eventi o luoghi di richiamo, risalivano all’inidirizzo dei proprietari e poi colpivano la sua casa. La banda, di cui fanno parte anche due donne, è accusata di decine colpi tra Marche, Lazio, Abruzzo e Campania.