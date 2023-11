ANCONA - È stato il jolly estratto dal cilindro per mettere fine alla crisi di governo e far scorrere i titoli di coda sul golpe tentato dalla Lega per il rimpasto di giunta. Ma ad un mese di distanza, la figura del sottosegretario non è ancora operativa. Era il lontano 19 ottobre quando il governatore Francesco Acquaroli e i rappresentanti dei partiti di centrodestra si incontrarono a Roma proprio per trovare un profilo adeguato a cui affidare l’incarico, così da far tornare l’armonia nella maggioranza. E c’era stata convergenza unanime sull’ex primario del Pronto soccorso di Torrette Aldo Salvi, che da sottosegretario avrà come priorità la gestione della Sanità in supporto all’assessore Filippo Saltamartini. Tutti d’accordo, bene. Ma allora perché ancora non è operativo?

I tempi biblici

Perché l’iter, come sempre nella pubblica amministrazione, è lungo a dismisura. Riavvolgiamo per un momento il nastro. Il primo via libera dell’assemblea legislativa alla modifica dello statuto regionale per istituire la figura del sottosegretario risale addirittura al 6 dicembre 2022. La normativa richiede l’ok in seconda lettura, centrato il 28 febbraio. Da lì sono passati mesi di incontri/scontri interni alla maggioranza che non riusciva a mettersi d’accordo su chi nominare. Tanto che Acquaroli aveva quasi deciso di abbandonare l’idea di avere un sottosegretario. Poi la crisi di governo ha cambiato le carte in tavola, fornendo l’assist perfetto. Ma non basta. Per disciplinare i contorni di questa nuova figura è stata necessaria una proposta di legge della giunta - deliberata il 30 ottobre - che ora dovrà passare al vaglio del Consiglio regionale per l’ok definitivo. E solo allora Salvi potrà iniziare ad esercitare il ruolo. Ad oggi, però, la pdl non compare all’ordine del giorno dei lavori dell’aula nel mese di novembre. Considerando il passo di bradipo fin qui tenuto, se va bene se ne riparla ad anno nuovo. All’articolo 2 della proposta di legge si legge che «il sottosegretario consigliere mantiene il trattamento economico già percepito in qualità di consigliere senza indennità aggiuntiva, mentre al sottosegretario non consigliere viene prevista un’indennità omnicomprensiva pari al 75% dell’indennità di carica prevista per i consiglieri regionali».

Gli interrogativi

L’autorizzazione di spesa è dunque di 133mila euro nel triennio (11mila euro nel 2023 e 61mila sia nel 2024 che nel 2025). E siccome la scelta è caduta su Salvi, nome esterno all’assemblea legislativa, l’indennità è prevista. Ma al di là del costo extra, è la dilatazione dei tempi a far sorgere più di un punto interrogativo. Considerando che la legislatura si chiude nel 2025, quanto ancora si vuole aspettare?