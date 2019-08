Marche poco "free": differenziata ogni anno solo il 38% della plastica

di Martina Marinangeli

ANCONA Ogni marchigiano produce, in un anno, circa 64 chili di plastica, per un totale di 96mila tonnellate. Di queste, solo il 38% viene riciclato, mentre il resto finisce nell’indifferenziata. Numeri allarmanti che danno il quadro di un problema di dimensioni planetarie.Le Marche - con un piccolo passo, ma nella direzione giusta - hanno cercato di arginare questa deriva varando, tra le prime in Italia, una legge che limita l’utilizzo dei prodotti in plastica monouso, ed è il suo estensore, il consigliere regionale Sandro Bisonni, a tracciare i contorni della questione, riportando i dati del Rapporto rifiuti 2017.