Ancora maltempo: vento, pioggia e grandine Giù rami e piante, disagi sulla superstrada

JESI - Il maltempo sembra avere preso di mira Jesi. Anche questa mattina pioggia e grandine. Disagi alla viabilità, in particolare sulla superstrada 76, all'altezza di Jesi Centro. La pioggia e la grandine e il vento di questa mattina hanno provocato la caduta di rami e parti di piante sulla strada.Per ripristinare la sicurezza sulla superstrada è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Ancona e Jesi.La nuova ondata di maltempo poche oree una forte grandinata avevano provocato allagamenti al Pronto soccorso dell'ospedale Carlo Urbani, a strade, sottopassi e cantine oltre al crollo di un muro di contenimento in via Roma.