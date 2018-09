Le Marche nella morsa del maltempo: acqua a catinelle, grandine e allagamenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA – L’attesa ondata di maltempo è arrivata: pioggia e grandine in grande quantità soprattutto sulla fascia costiera delle Marche. Un violento nubifragio è tuttora in corsa, con il cielo plumbeo e già buio e pesanti piogge sulle città della costa. Molto colpito il fermano con strade e sottopassi allagati a Porto Sant’Elpidio e Porto San Giorgio.A Casabianca un’auto è rimasta prigioniera in un sottopasso allagato. Nell’anconetano copiosi gli allagamenti soprattutto ad Osimo, dove il traffico è andato in tilt per l’acqua ha invaso la Statale Adriatica. Violente grandinate nell’entroterra in particolare a Jesi. Una violenta grandinata con chicchi grossi come noci è stata segnalata anche a Monte San Giusto, in provincia di Macerata. Nel pesarese, almeno per ora, niente grandine ma acqua a catinelle. A farne le spese soprattutto la viabilità a Fano, dove si sono allagati i sottopassi.