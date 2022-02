Il Made in Marche in vetrina a Dubai, da lunedì l'Expo. Verrà anche presentato il nuovo brand Land of excellence. Il programma degli eventi

ANCONA - Marche, Land of excellence è il marchio distintivo delle Marche nel mondo. Farà il suo debutto a Dubai dove da lunedì 21 a sabato 26 febbraio la nostra regione sarà protagonista all’Expo. Una delegazione della Regione Marche, guidata dal vice presidente e assessore alle attività produttive Mirco Carloni sarà presente a Dubai con una serie di iniziative tra cui forum, incontri e laboratori che si svolgeranno nel Padiglione Italia.

«Le Marche vanno all’Expo perché Dubai è un fondamentale hub finanziario ed economico non solo del mondo arabo ma internazionale in genere e questa missione si propone riallacciare e rilanciare i rapporti con il mercato emiratino» ha detto l’assessore Carloni che ricorda come l’evento rappresenterà un’occasione unica e irripetibile per rinnovare ancora una volta la già solida amicizia che lega le Marche a Dubai avviata nel 2005 ma con lo sguardo rivolto al futuro.

Lunedì 21 febbraio le Marche firmeranno un accordo con il presidente della Camera H.E. Hamad Buamin, alla presenza del vicepresidente con delega alle relazioni Internazionali Hassan Al Hashemi e di H. E. Sultan Al Mansoori che fungerà da porta d’ingresso per l’export manifatturiero regionale verso i danarosi mercati mediorientali. L’accordo consentirà alle imprese marchigiane di accedere alla logistica ed alle agevolazioni delle aree di libero scambio emiratine. Obiettivi prioritari dell’accordo sono quelli di attrarre i capitali emiratini per il finanziamento di progetti di sviluppo del territorio regionale e la collaborazione tra le imprese e le università marchigiane e quelle locali e internazionali presenti a Dubai.

Le risorse

Dove convogliare le eventuali risorse finanziarie che arriveranno? Per lo sviluppo di progetti nell’ambito dei distretti biologici e delle nuove tecnologie. Branding e sussidarietà sono i due aspetti prioritari. Per il primo aspetto, la Regione ha ideato un marchio distintivo “Marche, Land of excellence” che verrà utilizzato per presentarsi a livello internazionale. Tutte le imprese marchigiane potranno usarlo per la loro comunicazione e nel materiale aziendale. Il programma della settimana marchigiana a Expo Dubai viene definito dalla stessa Regione Marche «molto ambizioso ed è stato allestito partendo dal basso secondo il principio di sussidiarietà» coinvolgendo le imprese, la Camera di Commercio regionale e le università. Sono state 22 le imprese che hanno risposto ad un bando col quale la regione ha messo loro a disposizione le risorse per accompagnarle nella la settimana in cui le Marche saranno al centro dell’attenzione all’Expo. Aziende che nella loro trasferta saranno affiancate dalla Regione, dalla Camera di Commercio e dalle università. «Parliamo di un’azione di sistema perché non si muove solo la Regione, ma si muove un intero territorio» ha chiosato l’assessore Carloni.

