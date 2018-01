Delrio e Borrelli in visita nei cantieri delle strade danneggiate dal sisma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

USSITA - Mercoledì 31 gennaio il Ministro alle Infrastrutture e Trasporti Graziano Delrio, l’Amministratore Delegato di Anas Gianni Vittorio Armani e il Capo del Dipartimento di Protezione Civile Angelo Borrelli effettueranno un sopralluogo tecnico nei cantieri per il ripristino della viabilità nell’area del sisma, alla presenza degli amministratori locali.Il programma prevede: passaggio sulla SP135 “Visso-Ussita” interessata dai lavori in corso; Sosta nel cantiere della ex SS209 “Valnerina; Sosta nei cantieri della SS685 “delle Tre Valli Umbre”; Prosecuzione verso la SS4 “Via Salaria” (Arquata del Tronto) con attraversamento e breve sosta nei cantieri dei viadotti Pescara I, Briga e Pescara II, fino alla galleria Vezzano; Trasferimento a Micigliano (RI) con attraversamento del cantiere di adeguamento della SS4 “Via Salaria” (bivio Micigliano)Nel corso della giornata saranno presenti: il Presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli; il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti; l’Assessore alle Infrastrutture della Regione Umbria, Giuseppe Chianella; il Presidente della Provincia di Macerata, Antonio Pettinari; il Presidente della Provincia di Ascoli Piceno, Paolo D’Erasmo; il Presidente della Provincia di Perugia, Nando Mismetti; il Sindaco di Visso, Giuliano Pazzaglini; il Commissario Straordinario di Ussita, Mauro Passerotti; il Sindaco di Castelsantangelo sul Nera, Mauro Falcucci; il Sindaco di Norcia, Nicola Alemanno; il Sindaco di Arquata del Tronto, Aleandro Petrucci.