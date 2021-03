Marche ancora in zona rossa: cosa si può fare e cosa no. Ecco le deroghe fissate dal 3 al 5 aprile

Le Marche restano un’altra settimana in zona rossa. Cambia qualcosa rispetto al provvedimento precedente circa le aperture di negozi e attività?

No. Restano in vigore tutti i divieti con i negozi chiusi, compresi parrucchiere e barbieri, ristoranti e bar aperti sono per il servizio di asporto e la consegna a domicilio.

Come funzionano il servizio di asporto e a domicilio?

Dalle 5 alle 22 è consentita la vendita con asporto di cibi e bevande senza restrizioni. Dalle 18 alle 22, è vietata ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina, mentre la consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario.



Quali sono le regolesugli spostamenti in vigore nelle Marche in zona rossa?

Sono consentiti esclusivamente i seguenti spostamenti: per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità (anche verso un’altra Regione o Provincia autonoma).

Cosa è previsto per i giorni 3,4 e 5 aprile?

Sarà consentito una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata della stessa Regione, tra le 5 e le 22: massimo 2 persone che possono portare figli minori di 14 anni e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro.

Sono possibili gli spostamenti per le seconde case?

Da domani al 5 aprile possono raggiungere le seconde case nelle Marche solamente i residenti in regione. Il governatore Acquaroli ha infatti bloccato con una ordinanza tutti gli spostamenti in entrata da altre regioni verso le seconde case. È possibile invece, per decreto, spostarsi in un’altra regione dalle Marche per raggiungere le seconde case, ma attenzione perché anche altri governatori stanno optando per una stretta. Come in Sardegna e in Valle d’Aosta.



È consentito andare a trovare amici o parenti?

Gli spostamenti per far visita ad amici o parenti autosufficienti e, in generale, tutti gli spostamenti verso abitazioni private abitate diverse dalla propria non dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute sono vietati fino al 2 aprile e nella giornata del 6 aprile.

Coniugi e partner che vivono in città o Regioni diverse possono ricongiungersi?

Sarà possibile se il luogo scelto per il ricongiungimento coinciderà con quello in cui si ha la residenza, il domicilio o l’abitazione solitamente utilizzata dalla coppia.

Si può andare ad assistere un parente non autosufficiente che vive in un altro comune o regione?

Lo spostamento per dare assistenza a persone non autosufficienti è consentito anche tra comuni e regioni in aree diverse, ove non sia possibile assicurare loro la necessaria assistenza tramite altri soggetti.

Cosa prevede il decreto per lo svolgimento delle funzioni religiose?

Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si possono svolgere, purché nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo con le rispettive confessioni.

