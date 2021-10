Terza dose di vaccino agli over 60: da sabato il via alle prenotazioni, lunedì partiranno le inoculazioni (Pfizer per tutti)

ANCONA - Tutto pronto. Vaccinazione anti-Covid per chi ha superato i 60 anni, per la terza dose c'è una data. L'attesa operazione prenderà il via domani - sabato 16 ottobre - con tanti strumenti a disposizione per effettuare la prenotazione sottolineando che poi lo start alle vaccinazioni è stato fissato per lunedì 18 ottobre.

Ma ecco come ci si può prenotare: attraverso il sito internet https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it oppure chiamando il numero verde 800009966 ma anche attraverso le altre modalità attivate da Poste Italiane.

Da ricordare che la terza dose somministrata sarà esclusivamente Pfizer, anche per coloro che hanno ricevuto le altre tipologie di vaccino.

