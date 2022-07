Marche, la curva Covid piega verso il basso: calano i positivi, zero decessi / Il trend

ANCONA - Primi segnali, nelle Marche, di un rallentamento della curva Covid contraddistinta, in questa fase, dalla diffusione della sottovariante Omicron 5. I dati di oggi parlano di un brusco calo dei positivi giornalieri, di una leggera discesa del tasso di infezione e di un'incidenza che continua nel suo andamento verso il basso. Salgono leggermente i ricoverati, frutto della recente epslosione dei casi, ma è certamente positivo lo zero alla casella decessi.

Oggi, mercoledì 20 luglio, l'Osservatorio regionale ha segnalato 2.520 nuovi positivi (ieri erano stati 3.723), il 38,4% (dal 40,4%) dei 6.554 tamponi diagnostici analizzati (ieri 9.206). Scende ancora l'incidenza, che si attesta a 1273,94 casi settimanali ogni 100mila abitanti (1.318,75). Oggi non sono stati segnalati decessi legati al Covid: da inizio pandemia sono state 3.972 le vittime nelle Marche, 2.192 uomini e 1.780 donne. Aumentano i ricoverati, che oggi sono 216, 7 più di ieri. Salgono a 209 (+7) quelli in area medica, stabili a 7 quelli in terapia intensiva.