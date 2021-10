Campagna vaccinale: le terze dosi superano quota 13mila, impennata di test antivirus

ANCONA - Oltre 5mila e quattrocento vaccini in un giorno non sono tantissimi ma non siamo nemmeno ai livelli estivi, quando il numero non arrivava a duemila dosi. La campagna vaccinale prosegue anche se a fasi alterne, compresa la somministrazione della terza dose, che nell’aggiornamento di ieri della pagina della Regione ha superato le 13mila inoculazioni con l’attivazione del booster per gli over 60 che si aggiunge a quello dedicato agli ultraottantenni e alle persone con fragilità.



Di pari passo si mantiene stabile e sotto controllo la situazione negli ospedali marchigiani, dove i pazienti Covid sono attualmente 54 ma nelle ultime ore la terapia intensiva è scesa di due unità, arrivando ad un totale di 13 ricoverati a Marche nord (10), Torrette (2) e San Benedetto (1). In terapia semi intensiva sono arrivati due malati Covid a Pesaro e a San Benedetto, mentre in area medica la situazione non è variata rispetto agli ultimi aggiornamenti: sono ricoverati 29 pazienti, tre sono donne seguite in Ostetricia a Pesaro e ad Ancona e c’è anche un infetto in Pediatria a Torrette.

In 24ore nelle Marche 63 nuovi positivi al coronavirus (incidenza 26,70) con un’impennata di tamponi eseguiti connessa all’obbligo di Green pass al lavoro: in tutto infatti sono stati effettuati 4.696 tamponi (1.872 nel percorso diagnostico con positivi al 3.4%; 2.824 percorso guariti) più 1.050 test antigenici e in questi ultimi sono stati rilevati 26 infetti. In nuovi contagi riguardano in particolare la provincia di Ancona (25), Pesaro Urbino (17) e Fermo (13), seguite da Ascoli Piceno (4) e Macerata (2); due i casi sono stati segnalati da fuori regione.

Nel report del Servizio salute della Regione è stato evidenziato che di questi nuovi positivi sono 12 le persone con sintomi: tra i casi ci sono 13 contatti stretti di positivi, 19 contatti domestici, quattro in ambiente di scuola e formazione, due in setting lavorativo, uno di vita e socialità, uno in setting sanitario. A Jesi si è registrato il decesso di una paziente di 91 anni, con patologie pregresse.

