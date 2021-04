Coronavirus, altri 341 nuovi contagi nelle Marche. Ecco quali sono le zone critiche / La mappa del virus in tempo reale

ANCONA - Un'altra settimana in zona arancione sperando di arrivare al tanto agognato giallo con i dati di ogni mattina che aiutano a far capire quanto reali siano effttivamente queste possibilità.

Relativamente alla giornata di oggi il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 4513 tamponi: 2484 nel percorso nuove diagnosi (di cui 750 nello screening con percorso Antigenico) e 2029 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 13,7%).

APPROFONDIMENTI LE MISURE Anticipata la zona gialla, dal 26 ristoranti aperti ma soltanto...

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 341 (74 in provincia di Macerata, 86 in provincia di Ancona, 89 in provincia di Pesaro-Urbino, 13 in provincia di Fermo, 63 in provincia di Ascoli Piceno e 16 fuori regione).

LEGGI ANCHE

Si parte con la fascia 65-69 anni, prenotazioni da oggi alle 12. Caregiver, una lista di adesioni. Ecco quando tocca a 60-64enni

Anticipata la zona gialla, dal 26 ristoranti aperti ma soltanto all’esterno. Nelle Marche piscine e spiaggia dal 15 maggio, palestre il primo giugno

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (62 casi rilevati), contatti in setting domestico (113 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (101 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (7 casi rilevati), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (2 casi rilevati), screening percorso sanitario (1 caso rilevato) e 1 caso proveniente da fuori regione. Per altri 54 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Nel Percorso Screening Antigenico sono stati effettuati 750 test e sono stati riscontrati 42 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 6%.

IL TREND DEI CONTAGI

Ultimo aggiornamento: 10:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA