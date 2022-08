PEDASO - Non c'è pace per l'autostrada A14 nel sud delle Marche, malgrado la tregua estiva per i lavori. Il traffico è completamente bloccato, per un incidente, nella corsia nord dell'autostrada tra i caselli di Grottammare e Pedaso. Al momento sono stati segnalati 5 chilometri di coda. Entrata consigliata verso Ancona: Pedaso. Uscita consigliata provenendo da Pescara: Grottammare.

+++++NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO+++++