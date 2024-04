ANCONA Se non è estate, poco ci manca. Ci aspetta un anticipo di bella stagione, fino a metà della prossima settimana, con giornate soleggiate su tutte le Marche, venti al massimo di brezza leggera, mare quasi calmo o poco mosso e temperature massime fino a 25°C, 5-6 in più rispetto alle medie di inizio aprile della nostra regione. Giornate da mare, per chi non vede l’ora di abbronzarsi.

La conferma arriva dagli ultimi bollettini meteo emessi ieri dal Servizio Agrometeo dell’agenzia regionale Amap e dalla Protezione civile Marche, che prevedono una «prepotente risalita dalla figura anticiclonica», che provocherà, come scrive Amap, «un poderoso risucchio di aria africana particolarmente calda dai quadranti meridionali, che farà impennare le temperature ben oltre la media periodale, fino a raggiungere livelli quasi estivi sulle Isole Maggiori e medio-basso versante tirrenico, tardo-primaverili altrove».

Picco in collina

«Sulla nostra regione le temperature più alte verranno raggiunte sulla fascia collinare - conferma il meteorologo Amap Danilo Tognetti -. Per sabato siamo sui 22°-24°C, mentre domenica avremo delle massime lievemente più alte, 23°-25°C. Un ulteriore lieve incremento è previsto anche per la giornata di lunedì». Siamo 3-4 gradi in più sulle massime del periodo, come punte massime intorno ai 5-6 gradi di surplus. «Sono valori paragonabili a quelli che di norma si registrano da noi a fine maggio», spiega Tognetti. Secondo le previsioni del bollettino Amap oggi la temperatura massima tra i capoluoghi di provincia è prevista ad Ascoli con 23°C (Fermo, Ancona e Macerata a 22) e anche domani il capoluogo piceno sarà la città più calda con 24° C, seguita da Macerata a 23. Le previsioni della Protezione civile Marche, che si estendono anche ad altre località, annunciano per oggi alle 14 un picco di temperatura a Pesaro (24°C) città che domani raggiungere i 25. E per domenica e lunedì sono annunciati ulteriori rialzi. Quanto durerà questo anticipo d’estate? «L’anticiclone di origine Nord africana è proprio centrato sull’Italia, ma al momento non si prevede una situazione di blocco particolarmente prolungato - spiega il meteorologo dell’Amap Tognetti -. Durerà fino a mercoledì-giovedì della prossima settimana, poi le temperature torneranno a scendere su valori più consoni al periodo di aprile».

Caldo record

Un mese che, almeno per ora, è decisamente più caldo della media dell’ultimo trentennio. In questi primissimi giorni di aprile la temperatura media regionale è stata di 14,5 gradi (2,3 in più rispetto alla media dell’ultimo trentennio). Anche marzo - dopo un inverno record per la temperatura media delle Marche - si era chiuso a 11,3° C e un surplus di 2,3, ma almeno le precipitazioni, dopo un trimestre di siccità, sono tornate leggermente al di sopra della serie storica 1991-2020, con una media di quasi 76 mm.