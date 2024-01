"I Fantastici 5" con Raoul Bova debutta in tv, Acquaroli esulta: «Ancona e le Marche protagoniste»

ANCONA - "Ancona e le Marche protagoniste nella nuova fiction di Raoul Bova su Canale 5". Il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli esulta, sui suoi canali social, dopo l'esordio su canale 5 della ficition "I Fantastici 5".

"È andata in onda ieri sera la prima puntata de I Fantastici 5, serie TV girata tra Ancona e la Riviera del Conero. - aggiunge - Raul Bova interpreta un ex allenatore olimpico che accetta la nuova sfida di allenare per gli Europei dei campioni paralimpici. Si trasferisce quindi ad Ancona per iniziare questa nuova avventura".