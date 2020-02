Il vento spazza le Marche. Rami sui binari: rallentamenti sui treni per Roma

LEGGI ANCHE:

ANCONA - Forti raffiche distanno spazzando le: i Vigili del Fuoco stanno stanno intervenendo per una miraiade di interventi legati ad alberi, implacature, tetti che persentano situazioni di pericolo. Rallentamenti anche sullaperI Vigili del fuoco sono al lavoro dalle prime ore della mattina per numerose chiamate a causa del vento forte che sta colpendo la regione Marche. Gli interventi effettuati sono stati soprattutto per rami pericolanti, tettoie divelte e guaine isolanti staccate. La linea ferroviaria Ancona - Roma, nel tratto del comune di Rosora, ha subìto rallentamenti per breve tempo a causa di materiale che il vento ha depositato sui binari. Ala squadra VF è intervenuta per la messa in sicurezza di un'impalcatura pericolante. In tutta la Regione alle ore 10 risultano circa 80 chiamate da evadere e circa 90 interventi effettuati.