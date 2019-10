Il caldo resiste ma il freddo bussa alle porte: ecco quando arriverà la sciabolata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Continua l'anomalia termica del mese di Ottobre con valori massimi sopra media da nord a Sud eccetto che sulle Isole Maggiori. Il caldo anomalo però ha i giorni contati e non andrà oltre il weekend e la giornata di lunedì. Dal nord Europa infatti la depressione scandinava sta compiendo grandi manovre per ristabilire questo scombussolato andamento climatico che non riguarda solo l'Italia ma anche molte nazioni oltralpe. La nuova settimana - come dice 3bmeteo.com - sarà infatti caratterizzata dalla discesa di un fronte freddo che porterà maltempo e un calo delle temperature a iniziare dalla giornata di martedì anche netto nella giornata di mercoledì con massime fino a 10°C in meno rispetto alla domenica. Vediamo i valori attesi nei prossimi giorni.GUARDA LE PREVISIONIDomenica: Alta pressione e prevalenti condizioni di bel tempo concorrono a determinare un'altra giornata molto mite sull'Italia con temperature sopra media pressoché ovunque sui settori peninsulari, in media sulle Isole Maggiori. Massime fino a 24°C al Nord, 25-26°C al Centro e al Sud.Lunedì: Nuvolosità prefrontale, foschie e locali nebbie abbassano leggermente le temperature sulle regioni centro settentrionali che comunque restano sopra media. Sopra media anche il Sud, in media le Isole. Punte fino a 27°C sul Tavoliere, 26°C in Campania e Calabria.Martedì: perturbazione in azione al Nord e su parte del Centro con un primo calo termico, tanto che Alpi, Prealpi e Valpadana dovrebbero rientrare nella normalità. Ancora sopra media invece ilr esto della Penisola con massime fino a 25°C al Sud.Mercoledì: L'afflusso di correnti più fredde da nordest e il maltempo dovrebbero favorire un ulteriore calo delle temperature soprattutto al Nord e lungo il medio Adriatico che potrebbero finire persino sotto media. Tornano in media invece le regioni centrali e parte del Sud. Resiste un sopra media su Calabria e Puglia. Se la previsione verrà confermata (attendibilità medio bassa) Al nord si saranno persi 10°C rispetto alla domenica.