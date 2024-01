ASCOLI «Italia, al mio segnale scatenate l’inferno. Ho legami di sangue con Ascoli». Dopo la notizia di avere un trisavolo ascolano, ieri mattina l’attore hollywoodiano Russell Crowe, ha annunciato in un video messaggio che sarà presente giovedì 8 febbraio sul palcoscenico dell’Ariston per partecipare al Festival di Sanremo. A pubblicare il video, Amadeus , durante la trasmissione “Viva Rai2” condotta da Fiorello. È stato proprio Amadeus a contattare il protagonista de “Il Gladiatore” e invitarlo in Italia per festeggiare le sue origini ascolane. L’attore salirà sul palcoscenico con la band Indoor Garden Party di cui è voce e chitarra e con cui si è esibito lo scorso giugno anche in Italia.

APPROFONDIMENTI L'ANNUNCIO DELL'ATTORE Cento Torri da Premio Oscar, Russell Crowe ha origini ascolane: l’avo Luigi Ghezzi lasciò il Piceno e finì in Nuova Zelanda. Il sindaco: «Scatenate le olive»



Gli avi

Russell Crowe ha svelato nei giorni scorsi che il suo trisavolo era Luigi Ghezzi nato nelle Cento Torri nel 1829 dall’unione tra l’ascolano Agostino Ghezzi e la giovane parmense Annunziata. L’attore, che era già stato ospite nella tv italiana nel 2001, sia nell’edizione di quell’anno del Festival di Sanremo sia successivamente, ad ottobre, in una puntata di”Domenica In”, ha accettato con entusiasmo l’invito al festival. «Ci vediamo a Sanremo: sono felicissimo dell’invito al festival e non vedo l’ora di essere lì dopo che ho scoperto di avere anche origini italiane, precisamente di Ascoli Piceno» ha detto in un ottimo italiano la star del cinema internazionale, rivolgendosi ad Amadeus. «Ciò che mi connette all’Italia, ora lo so per certo, non è solo una questione di predilezione: ciao Italia, al mio segnale scatenate l’inferno!» ha concluso simpaticamente il premio Oscar, che aveva già lavorato su un set italiano nel 2005, in occasione della lavorazione del film di Gabriele Muccino “Padri e figlie”. Russell Crowe a Sanremo si esibirà con la sua band per far ballare e cantare il pubblico nella serata del Festival. Ad Amadeus la star ha confermato che per essere in Italia dovrà attendere la fine del film che lo vede impegnato attualmente. « Crowe suonerà per noi, suona benissimo il blues. E poi sarà con noi sul palco» ha aggiunto il conduttore, anticipando poi una chiacchierata con l'ospite e confermando che la pellicola che sta girando in Australia terminerà il 6 febbraio, consentendogli di arrivare in Italia per la sera dell’ 8 febbraio.

La cittadinanza onoraria

Per Ascoli si tratterà sicuramente di un bel ritorno di immagine. Marco Fioravanti, attualmente in trasferta in Albania, lo ha già invitato a venire nel Piceno. «L’ho invitato ufficialmente ad Ascoli e avvieremo subito l’iter in consiglio comunale per assegnargli la cittadinanza onoraria. È un legame di sangue: lo aspettiamo ad Ascoli» ha detto Marco Fioravanti dopo aver postato il video di Russell Crowe visto a “Viva Rai2”, accendendo l’entusiasmo del popolo del web.