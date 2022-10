Erap Marche ricerca un amministratore unico della società in house providing Biocasa Service

L’Erap Marche alla ricerca dell’Amministratore Unico della società in house providing Biocasa Service srl per il triennio 2022-2024. Pubblicato l’avviso per la presentazione delle domande, il cui termine perentorio è fissato per il 10 novembre 2022.

I requisti

I requisiti richiesti, oltre a non essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti e non ricadere in alcuna delle situazioni di incompatibilità od inconferibilità di incarichi, sono quelli di avere conoscenze, competenze e un’esperienza almeno triennale maturata, anche alternativamente, attraverso l’esercizio di attività di amministrazione, di attività di controllo, di compiti direttivi, di attività professionali, di insegnamento universitario, di funzioni amministrative o dirigenziali in enti pubblici, in società comparabili per dimensione o complessità o in settori attinenti a quello della società.

Le candidature

Le candidature verranno valutate solo ed esclusivamente sulla base dei curricula vitae e l’incarico avrà decorrenza dalla nomina da parte dell’assemblea dei soci e terminerà con l’approvazione del bilancio consuntivo relativo all’ultimo esercizio del Triennio 2022-2024. Previsto un compenso di € 3.370,00 lordi annui, oltre ad un rimborso delle spese sostenute in caso di trasferte per l’espletamento dell’incarico al di fuori del Comune di residenza.

Tutte le informazioni sono reperibili sul sito istituzionale dell’Erap Marche www.erapmarche.it.