Eletta la giunta della Camera di Commercio delle Marche Ecco tutti gli eletti

ANCONA - Con l’elezione dei membri della Giunta della Camera di Commercio delle Marche, avvenuta oggi durante la seduta del Consiglio camerale, si completa l’iter di costituzione degli organi del nuovo Ente unico regionale. Tra gli otto componenti di Giunta figurano di diritto il Presidente della Camera della Marche Gino Sabatini e il suo vice, eletto sempre oggi dalla nuova Giunta nel corso della sua prima riunione, Salvatore Giordano. Infine la Giunta ha confermato l’assetto dirigenziale indicato dal Presidente.LA GIUNTA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DELLE MARCHE E’ COMPOSTA DA:FAUSTO CALABRESI, Commercio, di San Benedetto del Tronto, imprenditore turistico, presidente provinciale della Confcommercio-Imprese per l’Italia della provincia di Ascoli PicenoTOMMASO DI SANTE, Agricoltura, di Fano, titolare di azienda vitivinicola biologica, presidente della Coldiretti Marche.SALVATORE GIORDANO, Industria. Di Pietrafitta (CS), l’Avv. Giordano è Direttore di Confindustria Pesaro VICE PRESIDENTE CAMERA DI COMMERCIO DELLE MARCHEMARTA MATTIONI, Industria. Di Castelplanio (AN) è CEO della Incall srlMARCO PIERPAOLI, Servizi alle Imprese. Di Ancona è Segretario Generale Confartigianato Imprese Ancona- Pesaro e UrbinoMASSIMILIANO POLACCO, Turismo. Di Osimo (AN) è Direttore Confcommercio Marche CentraliGINO SABATINI, Artigianato. Di Offida (AP) è Presidente della Camera di Commercio delle Marche PRESIDENTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DELLE MARCHEANDREA SANTORI, Industria. Di Fermo. Titolare della “Santori Pellami” di Monte Urano (FM) e Vice Presidente del Confidi Unico delle Marche.