Centenari, Istat: «Nelle Marche la donna più longeva d'Italia». Domenica Ercolani ha 111 anni (112 il 3 luglio): ecco chi sono gli altri super nonni

Se l'Italia è un Paese di centenari, le Marche hanno il record della longevità. Il 3 luglio la pesarese Domenica Ercolani compirà 112 anni ed è l'italiana più longeva, seguita da una schiera di ultracentenari ma mai avanti come lei. Al primo gennaio 2021 i centenari residenti in Italia erano 17.177, un numero più che raddoppiato rispetto al 2009, e, di questi oltre mille avevano 105 anni o più. Mentre 17 sono le persone che superano i 110 anni e sono tutte donne: il primato dei primati appartiene appunto a Nonna Ercolani. Sono numeri da record quelli che emergono dal report dell'Istat «Centenari in Italia, una popolazione in aumento». Dal 2009 al 2021 le persone residenti di 100 anni e oltre sono passate da poco più di 10 mila a 17 mila.

Nelle Marche i super longevi

«Negli ultimi 10 anni, dopo una costante crescita fino al 2015 - spiega l'Istat - la popolazione super longeva ha avuto una riduzione dovuta in larga misura a un effetto strutturale: l'ingresso in questa fascia di età delle coorti, meno numerose rispetto alle precedenti, perché costituite dai nati in corrispondenza del primo conflitto mondiale». Sono invece 7.262 le persone che hanno raggiunto o superato la soglia dei 105 anni dal primo gennaio 2009 al primo gennaio 2021, di cui solo 851 uomini e 6.411 donne. Ben 1.111 di loro erano ancora vivi al gennaio 2021 e l'incremento di questa popolazione è costante nel corso dei 12 anni considerati: si è passati da 472 individui viventi a gennaio 2009 ai 1.111 del 2021 (+135,8%) e per tutte le coorti c'è stato un aumento superiore al 100%. Quasi il 90% della popolazione che ha raggiunto o superato i 105 anni è composta da donne e risiedono soprattutto al Nord Italia. Ma la regione con il rapporto più alto tra popolazione di 105 anni e oltre e il totale della popolazione residente è il Molise (4,1 per 100 mila), seguita da Valle d'Aosta (3,2 per 100 mila), Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Abruzzo (3,0 per 100 mila in tutte e tre le regioni).

Nonna Domenica, il record di vita

La decana d’Italia, Domenica Ercolani, è nata ad Urbino ma risiede a Pesaro. Ha fatto per tutta la vita la casalinga, prendendosi cura dei figli, della casa e dell’orto. Che la qualità della vita nelle Marche fosse tra le migliori d’Italia è notizia assodata, ma che addirittura in nove abbiano sfondato il muro dei 107 anni di età è alquanto inconsueto. Infatti dopo Domenica Ercolani, nel ranking dei decani delle Marche, c’è un’altra urbinate: Elisa Clini, 108 anni compiuti lo scorso 2 novembre. A seguire: Maria Mochi di Colmurano (108 anni), Armandina Cerritoni di Serravalle del Chienti, ma residente a Foligno (107 anni), Alba Pongetti di Senigallia (107 anni), Luigi Miti di Ancona (107 anni), Ida Impecora di Valfornace (107 anni), Maria Pia Stortini di Fermo (107 anni) e Filomena Collesi di Sant’Angelo in Vado (107 anni). Nell’elenco degli over 107, tre sono del Maceratese, tre della provincia di Pesaro e Urbino, due dell’Anconetano e uno di Fermo. Unico uomo che ha resistito indefessamente è Luigi Miti, conosciutissimo in regione.

