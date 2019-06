© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Se è vero, come è vero, che siamo nel pieno di quella che viene dai più indicata come la quarta rivoluzione industriale a che punto sono le Marche dell'economia in questa nuova, delicata fase di passaggio? Quali sono stati i punti di riferimento delle realtà imprenditoriali di successo della nostra regione in questa tessitura fatta di industria 4.0 ma anche di nuovo credito? A questa e ad altre domande cercherà di rispondere il convegno organizzato dal Corriere Adriatico che si terrà lunedi, 17 giugno, dalle 10.30 al Ridotto delle Muse intitolato “Credito e industria 4.0. Nuova finanza e nuovi processi per Pmi innovative”. Parteciperà un qualificato panel tra imprenditori, docenti universitari e manager bancari: dal presidente di Elica Francesco Casoli al direttore macroarea Marche Abruzzo di UBI Banca Roberto Gabrielli, dalla "meglio gioventù" delle nostre aziende (Prosilas, Tonidigrigio, Vismap, Sabelli, Loccioni e Finproject) al rettore designato della Politecnica delle Marche Gianluca Gregori fino alle conclusioni firmate dal professore emerito della facoltà di Economia, Piero Alessandrini. Il convegno sarà aperto dal direttore del Corriere Adriatico, Giancarlo Laurenzi e avrà i saluti istituzionali del governatore della Regione Marche, Luca Ceriscioli.