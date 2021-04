Covid, i nuovi contagi di oggi nelle Marche sono 323 ma con pochi tamponi. Ecco dove il rischio è più alto /La mappa del contagio

ANCONA - Il Covid non conosce giorni di festa. E così anche la domenica di Pasqua il Gores della Regione Marche ha comunicato che i nuovi contagi registrati sono 323. Il numero dei nuovi positivi è tenuto sotto costante monitoraggio della Regione visto anche che il 6 aprile le Marche tornano in zona arancione, in alcune province dopo oltre un mese di restrizioni da zona rossa, fascia di colore in cui è piombata poi l'intera regione nelle ultime settimane. Con il passaggio a una fascia meno marcata di rischio si riapriranno completamente alcune attività e parzialmente altre. Un ulteriore passaggio in giallo, con il rispetto del piano di vaccinazione e un calo della pressione sugli ospedali, porterebbe a una prima ripartenza della vita di relazione e l'economia delle Marche. Per questo misure di prevenzione e distanziamenti vanno rispettati. E fatti rispettare. Ma vediamo ora i dati resi noti dal Gores sugli ultimi contagi nella nostra regione.

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 3680 tamponi: 1849 nel percorso nuove diagnosi (di cui 484 nello screening con percorso Antigenico) e 1831 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 17,5%).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 323 (63 in provincia di Macerata, 87 in provincia di Ancona, 111 in provincia di Pesaro-Urbino, 13 in provincia di Fermo, 30 in provincia di Ascoli Piceno e 19 fuori regione).

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (56 casi rilevati), contatti in setting domestico (78 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (89 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (21 casi rilevati), contatti in ambiente di vita/socialità (3 casi rilevati) e 1 caso proveniente da fuori regione. Per altri 75 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Nel Percorso Screening Antigenico sono stati effettuati 484 test e sono stati riscontrati 21 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 4%.

