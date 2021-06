La prima settimana è andata, la zona bianca si avvicina. Rianimazioni come ad ottobre, ieri nessun decesso

ANCONA - La prima settimana che accompagnerà le Marche verso la zona bianca dal prossimo 21 giugno si è conclusa ieri con una incidenza di 34 casi per 100mila abitanti, decisamente inferiore al limite di 50 imposto dal governo per entrare nella fascia che sblocca tutti i divieti anti Covid.

Un trend che testimonia la frenata consolidata del virus in regione e confermata dal numero di nuovi positivi riscontrato con gli ultimi test. In un giorno sono stati infatti individuati solo 35 tamponi con la presenza del virus su 420 test di nuove diagnosi (8,3%): 15 sono stati riscontrati in provincia di Ancona, 12 in provincia di Pesaro Urbino, quattro nell’Ascolano, due nel Maceratese, uno in provincia di Fermo e uno da fuori regione.



Il report

Di queste 35 persone positive, dieci presentavano sintomi. I casi comprendono contatti in setting domestico (8), contatti stretti di casi positivi (9), in setting lavorativo (1), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (4). Si è fermato invece a 118 il calo di ricoverati per Covid negli ospedali delle Marche, mentre è stato registrato un lieve aumento dei pazienti in terapia intensiva (22, +1 su ieri) e quelli in semi intensiva (42, +1), mentre quelli in reparti non intensivi scendono a 54 (-2).



Nelle strutture

L’ultima volta che le Marche avevano segnalato l’occupazione di 23 posti letto in terapia intensiva era il 24 ottobre: ci sono voluti otto mesi per uscire dall’incubo e tornare ai dati dello scorso autunno. Nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Servizio Sanità della Regione Marche, ci sono stati anche due dimessi: tre le persone nei pronto soccorso, non considerate tra i ricoverati, e 87 gli ospiti di strutture territoriali. I positivi alla data di ieri erano 3.461, di cui 3.343 in isolamento domiciliare (gli altri sono ricoverati), mentre ci sono 5.045 persone in quarantena per contatti con contagiati. I dimessi/guariti dall’inizio della pandemia sono saliti a 96.397. La media giornaliera delle persone testate per Covid su 100mila abitanti nel periodo 12 maggio-2 giugno è stata nelle Marche di 112 (14/a tra Regioni e province autonome; media Italia 120). La saturazione dei reparti per pazienti Covid nella regione è sostanzialmente in linea con il dato nazionale: 9% per l’area medica (10% Italia) e 11% per la Terapia intensiva (stesso valore della media nazionale). E nella giornata di ieri, per fortuna, non sono state registrate vittime legate all’aggravamento delle condizioni di salute a causa del virus.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

