Covid, i nuovi positivi oggi nelle Marche sono 1.789, l'incidenza scende ancora (36,7%). /Il trend

ANCONA - Covid, guardia sempre alta. Lo conferma anche il via libera alla quarta dose del vaccino per anziani e fragili, un altro passo per proseguire il difficile pericorso che porta alla normalità. Un misura adottata anche per la capacità dei vaccini di arginare questa ondata: se i numeri che emergono ogni giorno, spinti da Omicron-2, restano infatti elevati anche nelle Marche, rimane sotto controllo la pressione sulle strutture ospedaliere.

APPROFONDIMENTI IL PROGETTO Non solo il centro logistico di Amazon, nel piano altri 3 fabbricati....

Oggi, domenica 10 aprile, il Gores ha certificato 1.789 nuovi positivi (ieri erano stati 1.885) con un tasso di infezione del 36,7% (dal 39,4 e 41,2% degli ultimi due giorni) su 6.077 tamponi diagnostici testati (4.785). L'incidenza oggi si attesta su 910,80 casi settimanali ogni 100mila abitanti (ieri 916,47).

Le province dove il virus corre più forte

E' sempre quella di Ancona la provincia con il maggior numero di positivi al Covid nelle ultime 24 ore con 519 casi. A seguire le province di Pesaro Urbino con 345, Ascoli Piceno con 331, Macerata 316 e quindi Fermo con 214 casi mentre i contagi di fuori regione sono 64.

Le fasce d'età dove il Covid si fa sentire

Sono sempre le fasce 25-44 e 45-59 anni dove maggiore è il numero dei no-vax quelle in cui il virus continua a contagiare di più, rispettivamente con 462 e 452 nuovi casi. Tra i giovani è la fascia di età 6-10 anni, quella delle scuole elementari, a far registrare il maggior numeri di positivi oggi con 104 cas ma restano elevate anche le cifre relative alla fiscia 60-69 anni con 237 casi e quella 70-79 anni con 158 contagi.

IL TREND DEI CONTAGI

© RIPRODUZIONE RISERVATA