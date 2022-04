Locali in regola con le norme anti-Covid, trovate vicino alla cabina del Tiramisù bottiglie di superalcolici

OSIMO - Il servizio interforze, disposto dal Questore di Ancona Cesare Capocasa per prevenire episodi di bullismo ad opera di giovani, lo spaccio di sostanze stupefacenti e le altre forme di illegalità che recentemente hanno minato la tranquillità ed il riposo dei residenti del centro cittadino, si è regolarmente svolto anche ieri sera, sotto la pioggia battente. Durante il servizio, una pattuglia della Polizia di Stato, una dei Carabinieri e due della Polizia Locale, coordinate dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Osimo, hanno perlustrato le piazze e le vie del centro cittadino e controllato i noti luoghi di aggregazione di giovani, per scoraggiare l’insorgere di fenomeni criminosi e le situazioni di degrado urbano spesso legato al consumo di alcolici, diffuso anche tra i minori.

APPROFONDIMENTI L'ALLARME Urla, insulti, poi volano ceffoni: zuffa tra due ragazzine, choc in...

Sono state vigilate con attenzione le piazze ed i vicoli del centro storico, piazza Duomo, il mercato coperto, i giardini di Piazza Nuova, via Lionetta, Piazza Guasino. Ed è in quest’ultima piazza che probabilmente alla vista degli Agenti un gruppo di ragazzi hanno abbandonato ben tre bottiglie di superalcolici appena incominciate, raccolte dai poliziotti a terra, nei pressi della cabina del Tiramisù, e gettate tra i rifiuti dopo essere state svuotate. Si ipotizza siano state acquistate da un maggiorenne per essere consumate da minori, i quali, per legge, non possono acquistarle.

Nel corso del servizio, sono stati controllati anche gli avventori di locali pubblici, trovati tutti in regola con la normativa anti-Covid; la Polizia Locale si è occupata del controllo dei veicoli in entrata ed uscita dalla città.

Complessivamente sono state controllate 130 persone e 5 esercizi pubblici, senza riscontrare irregolarità. Le pattuglie della Polizia Locale, nel corso del monitoraggio alla circolazione stradale, hanno elevato 6 sanzioni amministrative per violazione al Codice della Strada.

© RIPRODUZIONE RISERVATA